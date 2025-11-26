  1. Realting.com
  4. Village de chalets Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
ID: 32908
26/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Plodovskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

Terrain sur la rive du lac Otradnoe
_______________.
Lieu:
Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.
→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes en voiture dans le village de Gromovo: hôpital, maternelles, maternelles et écoles, bureau de poste, cafés et magasins, banque et bureaux de poste, MFC, point d'émission "Yandex Market"

Environnement naturel:
→ Lac rassurant, forêt de pins

Communications et infrastructures du village
→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)
→ Pipeline
Points de contrôle, sécurité.
→ Zone de repos, quai, glissement pour bateaux
→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert
→ Éclairage des rues
→ Le service du territoire est effectué par la société de services professionnels "Greenline"

Conditions d'achat:
→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels
→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pendant les six premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;
Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

Garantie:
→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents
→ Le projet est mis en œuvre par FACT.
→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!

Site de présentation en ligne 144. Numéro cadastral 1: 47:03:0802001:552

Localisation sur la carte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

