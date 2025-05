Village de chalets Lintulovo

Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg

Lieu:

Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie:

écoles et jardins d ' enfants;

magasins et pharmacies;

Restaurants et centres de spa



Environnement naturel:

→ Forêt de Conifères, Oz. Vorontsovskoye avec éco-chemin. A distance de marche de "Lintulovo" il ya plusieurs autres lacs - Lublin, Zhmurkino et petit lac Lozovoe.



Communications et infrastructures du village :

→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)

→ Pipeline

Points de contrôle, sécurité.

→ Parking réservé aux clients

→ Routes d'asphalte avec chaussées

→ Éclairage des rues à LED

→ Une clôture, entrée sur le site

→ Zone de repos : son propre parc avec un réservoir et deux aires de loisirs

→ Le service du territoire est assuré par la société de services professionnels Greenline.



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; premier versement à partir de 10 %; période allant jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



Présentation possible en ligne du site no 124. Numéro cadastrale du site: 47:01:1706001:8529