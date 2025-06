Village de chalets Negorod Zanevskij

Negorod Zanevsky est une alternative confortable et humaine aux complexes résidentiels dans le sud-ouest de Saint-Pétersbourg.

Le complexe résidentiel "Negorod Zanevsky" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 12 km du pont Big Obukhovski.

"Negorod Zanevsky" est construit dans le format de développement complexe avec un code de conception unique. Le projet a été créé en collaboration avec la société de construction Fin Stroy Panel avec des propriétaires utilisant la technologie monolithique préfabriquée finlandaise.



Tous les réseaux de communication (électricité, approvisionnement central en eau et gazoduc) sont mis sous terre.

Le territoire de Negorod Zanevsky est clôturé et protégé, le bâtiment administratif et le département des ventes ont été construits, ainsi qu'un groupe d'entrée et une grande zone de loisirs avec des terrains pour enfants et sportifs.

Le projet comprendra des espaces publics supplémentaires pour les résidents.



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site



Site de présentation en ligne 91. Numéro cadastrale du site: 47:07:060502:579