  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Plodovskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Otradnaa buhta 20

Village de chalets Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$71,305
01/10/2025
$71,305
03/12/2024
$77,704
21/11/2024
$68,379
;
27
Laisser une demande
ID: 22829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 3769
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Plodovskoe selskoe poselenie

Localisation sur la carte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$163,637
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$196,988
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$24,425
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$23,299
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$36,190
Vous regardez
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$71,305
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$74,863
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$84,685
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$134,009
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller