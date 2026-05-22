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Maisons avec garage à vendre en Oblast de Moscou, Russie

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Saburovo
34
1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Zhukovka, Russie
Maison 7 chambres
Zhukovka, Russie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 750 m²
CP "Le dendroctone académique"9 km de Moscou sur l'autoroute Rublevo-UspenskoeMaison en styl…
$3,85M
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