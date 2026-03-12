Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Léningrad
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Oblast de Léningrad, Russie

Villozskoe gorodskoe poselenie
3
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Entrepôt 8 600 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 8 600 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 8600 m2…
$147,869
Laisser une demande
Entrepôt 4 370 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 4 370 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 4 370 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud moderne de la classe "A" est proposé à la location Superficie totale : 43…
$75,138
Laisser une demande
Entrepôt 4 285 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 4 285 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 4 285 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 4285 m2…
$73,677
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Oblast de Léningrad

propriété commerciale
Realting.com
Aller