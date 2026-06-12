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Entrepôts à vendre en Krasnoarmeysk, Russie

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Entrepôt 12 309 m² dans Krasnoarmeysk, Russie
Entrepôt 12 309 m²
Krasnoarmeysk, Russie
Surface 12 309 m²
Sol 1
Bâtiment historique en briques avec architecture industrielle centenaire, vaste cour et infr…
$6,67M
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Entrepôt 12 309 m² dans Krasnoarmeysk, Russie
Entrepôt 12 309 m²
Krasnoarmeysk, Russie
Surface 12 309 m²
Sol 1
Bâtiment historique en briques avec architecture industrielle centenaire, vaste cour et infr…
$62,521
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