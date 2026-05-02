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Entrepôts à vendre en Kotelniki, Russie

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Entrepôt 14 710 m² dans Kotelniki, Russie
Entrepôt 14 710 m²
Kotelniki, Russie
Surface 14 710 m²
Sol 1
F-A : Classe Un entrepôt est offert à la location. Lieu: MO, Kotelniki, à 4 km de Moscou sur…
$316,183
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