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Entrepôts à vendre en Korolyov, Russie

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Entrepôt 2 342 m² dans Korolev, Russie
Entrepôt 2 342 m²
Korolev, Russie
Surface 2 342 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, g Korolev, Aka…
$31,837
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