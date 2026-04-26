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Immobilier commercial en Oblast de Kemerovo, Russie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 660 m² dans Iourga, Russie
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Propriété commerciale 1 660 m²
Iourga, Russie
Surface 1 660 m²
Nombre d'étages 1
L'immobilier commercial est proposé à la vente, au rez-de-chaussée en ce moment et pour une …
$8,64M
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