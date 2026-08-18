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Chalets à vendre en Oblast de Kalouga, Russie

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3 propriétés total trouvé
Chalet dans Sovhoz Pobeda, Russie
Chalet
Sovhoz Pobeda, Russie
Surface 43 m²
Numéro d'objet : 1086. Maison préparée avec un terrain de 15 hectares à côté d'une forêt et …
$105,358
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Chalet dans Sovhoz Pobeda, Russie
Chalet
Sovhoz Pobeda, Russie
Surface 43 m²
Numéro d'objet : 1005. Maison préparée avec un terrain de 15 hectares à côté d'une forêt et …
$99,472
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Chalet dans Sovhoz Pobeda, Russie
Chalet
Sovhoz Pobeda, Russie
Surface 43 m²
Numéro d'objet : 1005. Maison préparée avec un terrain de 15 hectares à côté d'une forêt et …
$99,472
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