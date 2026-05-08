Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Kaliningrad
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Oblast de Kaliningrad, Russie

;
7 propriétés total trouvé
Bureau 132 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 132 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 132 m²
Placement sous le bureau sur la rue Epronovskaya, 1. Système du Cabinet de 6 cabinets, y com…
$2,011
par mois
Laisser une demande
Bureau 29 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 29 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 29 m²
Espace bureau 29 m2 sur l'avenue Mira. L'espace est situé dans un bâtiment non résidentiel d…
$387
par mois
Laisser une demande
Bureau 45 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 45 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 45 m²
Offre exclusive dans le centre de la ville! Nous vous proposons à la location une chambre gr…
$596
par mois
Laisser une demande
Bureau 81 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 81 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 81 m²
Locaux 68 m2 avec une entrée séparée sur la rue Dobrolyubova, Krasnoselskaya. Semi-sous-sol …
$536
par mois
Laisser une demande
Bureau 204 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 204 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 204 m²
Placement sous le bureau sur la rue Epronovskaya, 1. Système du Cabinet 8 cabinets, y compri…
$3,103
par mois
Laisser une demande
Bureau 150 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 150 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 150 m²
Espace ouvert avec une entrée séparée. Beaucoup de fenêtres. Convient à tout type d'activité…
$129,141
par mois
Laisser une demande
Bureau 155 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 155 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 155 m²
Offrez votre prix pour la chambre dans la rue Jubilé 6. La superficie est de 152,6 m2. Grand…
$2,517
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller