Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Kaliningrad
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Oblast de Kaliningrad, Russie

;
Svetlogorsk
25
Zelenogradsk
8
Baltiysk
7
Guryevsk
4
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Svetlogorsk, Russie
TOP TOP
Appartement
Svetlogorsk, Russie
Surface 53 m²
Nous offrons à votre attention un appartement dans le centre de Svetlogorsk avec une vue sur…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Oblast de Kaliningrad

1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Kaliningrad, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller