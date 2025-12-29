Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Jaama District
  4. Commercial

Immobilier commercial en Jaama District, Russie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 39 643 m² dans Bolseluckoe selskoe poselenie, Russie
Propriété commerciale 39 643 m²
Bolseluckoe selskoe poselenie, Russie
Surface 39 643 m²
Sol 1/1
Art. 5108001. Le complexe d'entrepôts industriels Phosphorit est à vendre, situé à 12 km de …
$6,35M
Laisser une demande
Propriété commerciale 39 643 m² dans Bolseluckoe selskoe poselenie, Russie
Propriété commerciale 39 643 m²
Bolseluckoe selskoe poselenie, Russie
Surface 39 643 m²
Sol 2/2
Art. 5108001. À vendre ou à louer, en totalité ou en actions: Société de production de conce…
$6,33M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller