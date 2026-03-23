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Entrepôts à vendre en Dzerzhinsky, Russie

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Entrepôt 8 600 m² dans Dzerzhinsky, Russie
Entrepôt 8 600 m²
Dzerzhinsky, Russie
Surface 8 600 m²
Sol 1
Le complexe d'entrepôt de la classe "B" est situé à 500 mètres de la Ring Road de Moscou à D…
$120,625
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Entrepôt 10 900 m² dans Dzerzhinsky, Russie
Entrepôt 10 900 m²
Dzerzhinsky, Russie
Surface 10 900 m²
Sol 1
Charger 6 tonnes/m2. Grille 6-12-24. 2 ascenseurs pour passagers (GP 2 t.) 20 portes (9 droi…
$180,087
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