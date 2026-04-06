Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Dolgoprudny
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Dolgoprudny, Russie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 640 m² dans Dolgoproudny, Russie
Entrepôt 2 640 m²
Dolgoproudny, Russie
Surface 2 640 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Dolgoprudny, passage Likhach…
$57,465
Laisser une demande
Entrepôt 1 500 m² dans Dolgoproudny, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Dolgoproudny, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Nous vous proposons un entrepôt de classe "A", situé sur le territoire du complexe de bureau…
$26,120
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller