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Demeures Piscine à vendre en District fédéral central, Russie

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Moscou
3
Oblast de Moscou
3
1 propriété total trouvé
Manoir 6 chambres dans Moscou, Russie
Manoir 6 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 28
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 2
Maisons uniques sur le remblai de Sofia avec vue sur le Kremlin. Prix sur demande.Dans le LC…
$100,00M
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Agence
Consulting VP Park SRL
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Caractéristiques des propriétés en District fédéral central, Russie

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Luxe
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