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Maisons avec garage à vendre en District fédéral central, Russie

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Moscou
9
Oblast de Moscou
81
Oblast de Tver
4
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Moscou, Russie
Premium Premium
Villa 4 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
Il n'y a que 6 villas à Lavrushinsky. Ils ont plusieurs étages pour planifier à votre goût, …
$22,05M
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Manoir 10 chambres dans Moscou, Russie
Premium Premium
Manoir 10 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 30
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 4 704 m²
Nombre d'étages 2
Esthétique de l'immobilier de luxe de SmirexUn ensemble architectural dans le style de l'écl…
$110,00M
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Maison 7 chambres dans Zhukovka, Russie
Maison 7 chambres
Zhukovka, Russie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 750 m²
CP "Le dendroctone académique"9 km de Moscou sur l'autoroute Rublevo-UspenskoeMaison en styl…
$3,85M
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Types de propriétés en District fédéral central

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Caractéristiques des propriétés en District fédéral central, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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