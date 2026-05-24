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Entrepôts à vendre en Bronnitsy, Russie

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Entrepôt 7 800 m² dans Bronnitsy, Russie
Entrepôt 7 800 m²
Bronnitsy, Russie
Surface 7 800 m²
Sol 1
Classe chauffée B entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 7800 m2,…
$132,367
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Entrepôt 7 800 m² dans Bronnitsy, Russie
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Bronnitsy, Russie
Surface 7 800 m²
Sol 1
Nous offrons une surface de stockage de 7800 m2. Il y a des bureaux - 864 m2. La hauteur du …
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