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Appartements à vendre en Biïsk, Russie

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Appartement 2 chambres dans Biïsk, Russie
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Appartement 2 chambres
Biïsk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
Bel appartement dans une grande ville et quartier.Biysk est situé dans les profondeurs du te…
$97,379
T.V.A.
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