Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Baltiysk
  4. Location courte durée
  5. Appartement

Location courte durée appartements en Baltiysk, Russie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Baltiysk, Russie
Appartement 1 chambre
Baltiysk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/3
Pavlov Apartments "Color Dreams" est un concepteur Eurotwo à Baltiysk, à seulement 100 mètre…
$44
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PAVLOV
Langues
Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller