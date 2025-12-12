Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Timișoara
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Timișoara, Roumanie

1 propriété total trouvé
Bureau 101 562 m² dans Timișoara, Roumanie
Bureau 101 562 m²
Timișoara, Roumanie
Surface 101 562 m²
Sol 1/1
Une rare plateforme industrielle de 10,15 ha à Timisoara, le principal couloir de production…
$24,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller