Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Bucarest
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bucarest, Roumanie

9 propriétés total trouvé
New Medical Clinic for Sale dans Bucarest, Roumanie
TOP TOP
New Medical Clinic for Sale
Bucarest, Roumanie
Surface 1 265 m²
Nombre d'étages 3
We present to you an opportunity to acquire a prime plot of land measuring 14,600 sqm locate…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
9% Yield Office Building for Sale dans Voluntari, Roumanie
TOP TOP
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Roumanie
Surface 7 100 m²
Nombre d'étages 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
READY BUSINESS dans Bucarest, Roumanie
READY BUSINESS
Bucarest, Roumanie
Surface 125 000 m²
PrêtCentre commercial à Bucarest, Roumanie. 125 000 m2, 85% loué.Nous ne fournissons pas de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
21.500 euro/ month rent Shopping Centre dans Bucarest, Roumanie
21.500 euro/ month rent Shopping Centre
Bucarest, Roumanie
Nombre d'étages 1
We offer you for sale a new commercial property rented for medium term. Great investment opp…
$4,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
Hotel 70 Rooms Built 2008 dans Bucarest, Roumanie
Hotel 70 Rooms Built 2008
Bucarest, Roumanie
Nombre de pièces 70
Surface 4 510 m²
Nombre d'étages 5
We present to you a 2008 constructed building featuring an impressive usable area of 4510 sq…
$5,24M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
Modern Hotel 80% occupancy rate dans Bucarest, Roumanie
Modern Hotel 80% occupancy rate
Bucarest, Roumanie
Nombre de pièces 70
Surface 2 300 m²
Nombre d'étages 5
We present to you a contemporary hotel available for purchase in the Northern region of Buch…
$5,25M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
Hôtel 25 m² dans Bucarest, Roumanie
Hôtel 25 m²
Bucarest, Roumanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Un hôtel 4 étoiles moderne avec 270 chambres, situé à seulement 150 mètres du terminal du pl…
$233,193
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
10% Yield fully rented warehouse dans Bucarest, Roumanie
10% Yield fully rented warehouse
Bucarest, Roumanie
Nombre de salles de bains 8
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) dans Bucarest, Roumanie
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bucarest, Roumanie
Surface 11 485 m²
Nombre d'étages 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Real Estate
Langues
English
Property InvestProperty Invest
Realting.com
Aller