Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Vila Franca de Xira
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Vila Franca de Xira, Portugal

Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 3 chambres dans Vila Franca de Xira, Portugal
Condo 3 chambres
Vila Franca de Xira, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 123 m²
Sol 3/3
$528,413
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Remax
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vila Franca de Xira, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller