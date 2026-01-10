Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Valadares, Portugal

3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Valadares, Portugal
Appartement 1 chambre
Valadares, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Appartement de 1 chambre, avec 58 m2 de surface brute privée, balcon avec vue sur la mer et …
$437,012
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Appartement 3 chambres
Vila Nova de Gaia, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Sol 4
Cet appartement est situé en première ligne de plage avec vue sur la mer. De plus, l'apparte…
$1,39M
Laisser une demande
