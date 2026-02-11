Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Trofa
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Trofa, Portugal

maisons
4
4 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Covelas, Portugal
Maison 7 chambres
Covelas, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 927 m²
Maison individuelle de 7 chambres, 927 m2 surface brute de construction, jardin, piscine cha…
$1,78M
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Covelas, Portugal
Maison 7 chambres
Covelas, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 927 m²
7-bedroom detached house, 927 sqm construction gross area, garden, heated swimming pool, gar…
$1,78M
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Covelas, Portugal
Maison 7 chambres
Covelas, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 927 m²
Maison individuelle de 7 chambres, 927 m2 surface brute de construction, jardin, piscine cha…
$1,78M
Laisser une demande
OneOne
Maison 7 chambres dans Covelas, Portugal
Maison 7 chambres
Covelas, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 927 m²
7-bedroom detached house, 927 sqm construction gross area, garden, heated swimming pool, gar…
$1,78M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Trofa, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller