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Complexe de villas Quinta de Santo António
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Complexe de villas Quinta de Santo António
Turcifal, Portugal
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 215–221 m²
6 objets immobiliers 6
Un condominium ferméde 6 villas exclusivesNiché à côté de la copropriété Quinta de Fez, cecommunauté fermée offre l'équilibre parfait de la vie privée,élégance et confort moderne
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LDV Invest
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