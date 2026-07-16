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Villa Quinta de Santo António

Turcifal, Portugal
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ID: 38214
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Portugal
  • Région
    Lisbonne
  • Ville
    Torres Vedras
  • Ville
    Turcifal
  • Adresse
    Rua Manuel Rogerio Brasil, 619

À propos du complexe

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Un condominium fermé
de 6 villas exclusives
Niché à côté de la copropriété Quinta de Fez, ce
communauté fermée offre l'équilibre parfait de la vie privée,
élégance et confort moderne.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

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Localisation sur la carte

Turcifal, Portugal
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

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Turcifal, Portugal
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