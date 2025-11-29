Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Tavira, Portugal

14 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Tavira, Portugal
Villa 6 chambres
Tavira, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Cette villa de six chambres à vendre est nichée au cœur de Tavira et combine sans effort la …
$2,14M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Tavira, Portugal
Villa 4 chambres
Tavira, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Niché dans la ville historique de Tavira, cette superbe villa offre un mélange parfait de tr…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
OneOne
Maison 3 chambres dans Tavira, Portugal
Maison 3 chambres
Tavira, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Maison avec terrain de 4590m2 et un garage de 100m2.Composé de deux étages:Au rez-de-chaussé…
$1,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
MIPIFMIPIF
VernaVerna
Villa 5 chambres dans Tavira, Portugal
Villa 5 chambres
Tavira, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Tavira, Portugal
Villa 3 chambres
Tavira, Portugal
Chambres 3
Surface 186 m²
La maison est située à quelques pas du centre de Santo Estêvão et de ses services, à 10 minu…
$510,247
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Tavira, Portugal

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
