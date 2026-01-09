Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Sines, Portugal

appartements
14
14 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de 3 chambres avec 106,61 m2 et une piscine privée, situé à Pestana Porto Covo à…
$611,817
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Appartement de 3 chambres avec 114 m2 de surface brute, une terrasse de 17 m2, jardin et pis…
$583,191
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de 3 chambres, neuf, 106,61 m2 (sol brut), piscine et jardin, à l'intérieur du v…
$642,152
Laisser une demande

Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de 3 chambres avec 106,61 m2 et une piscine privée, situé à Pestana Porto Covo à…
$612,963
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de 3 chambres, neuf, 106,61 m2 (sol brut), piscine et jardin, à l'intérieur du v…
$642,152
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement duplex de 3 chambres avec 106,61 m2 de surface privée brute, terrasse extérieure…
$588,510
Laisser une demande

Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement duplex de 3 chambres avec 106,61 m2 de surface privée brute, terrasse extérieure…
$589,612
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Appartement de 3 chambres avec 114 m2 de surface brute, une terrasse de 17 m2, jardin et pis…
$582,100
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nouveau appartement de 3 chambres avec 95,08 m2 de surface brute, situé au rez-de-chaussée a…
$607,126
Laisser une demande

Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
T3 appartement au sein de Pestana Porto Covo avec 98.5 m2 de zone privée brute, situé au rez…
$273,861
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de 3 chambres, neuf, 106,61 m2 (sol brut), piscine et jardin, à l'intérieur du v…
$640,951
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de 3 chambres avec 106,61 m2 et une piscine privée, situé à Pestana Porto Covo à…
$612,963
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nouveau appartement de 3 chambres avec 95,08 m2 de surface brute, situé au rez-de-chaussée a…
$605,990
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sines, Portugal
Appartement 3 chambres
Sines, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
T3 appartement au sein de Pestana Porto Covo avec 98.5 m2 de zone privée brute, situé au rez…
$273,861
Laisser une demande

