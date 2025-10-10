Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de villas en Portugal

2 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Portimao, Portugal
villa de 5 chambres
Portimao, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
par mois
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
Villa mitoyenne avec 4 chambres et 4 salles de bains, à louer à long terme, située dans le c…
$5,580
par mois
Caractéristiques des propriétés en Portugal

avec Terrasse
avec Piscine