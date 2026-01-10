Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Povoa de Lanhoso, Portugal

2 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Taide, Portugal
Maison 6 chambres
Taide, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 144 m²
Villa de 6 chambres avec 1144 m2 de surface brute de construction, piscines intérieures et e…
$1,69M
Laisser une demande
