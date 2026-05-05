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avec jardin Studios à vendre en Porto, Portugal

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Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Surface 89 m²
Appartement 88.9 m2, balcon 8m2 et vue sur le jardin, situé dans le centre de Porto.Le bâtim…
$420,716
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Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Surface 57 m²
Un studio entièrement neuf d'une superficie de 57 m2 avec 2 balcons de 3m2. Le bâtiment fait…
$543,424
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Caractéristiques des propriétés en Porto, Portugal

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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