Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Porto
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Porto, Portugal

Matosinhos
9
Vila Nova de Gaia
4
31 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 349 m²
Villa de 3 chambres, 349 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Porto, Portugal
Maison 4 chambres
Porto, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 367 m²
Villa de 4 chambres avec 255 m2 de surface privée brute, un garage pour deux voitures, et un…
$1,28M
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Covelas, Portugal
Maison 7 chambres
Covelas, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 927 m²
7-bedroom detached house, 927 sqm construction gross area, garden, heated swimming pool, gar…
$1,78M
Laisser une demande
NicoleNicole
Maison 5 chambres dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Maison 5 chambres
Vila Nova de Gaia, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 510 m²
Moradia laïque T4 de quatro frentes, complexada por uma moradia independente T1, com uma áre…
$1,93M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 364 m²
Villa de 3 chambres, 364 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Porto, Portugal
Maison 4 chambres
Porto, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Villa de 4 chambres, avec 400 m2 de surface brute, piscine, jardin et 6 places de parking, s…
$3,13M
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Maison 5 chambres dans Porto, Portugal
Maison 5 chambres
Porto, Portugal
Chambres 5
Surface 1 111 m²
Villa de 6 chambres, 630 m2 (CGA), sur un terrain de 2800 m2, avec balcons, piscine, spa et …
$3,48M
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Covelas, Portugal
Maison 7 chambres
Covelas, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 927 m²
7-bedroom detached house, 927 sqm construction gross area, garden, heated swimming pool, gar…
$1,78M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 364 m²
Villa de 3 chambres, 364 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
VernaVerna
Maison 4 chambres dans Perafita, Portugal
Maison 4 chambres
Perafita, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Villa de 4 chambres avec 550 m2 de surface brute, jardin et garage, sur un terrain de 3125 m…
$922,364
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Maison 3 chambres
Vila Nova de Gaia, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 541 m²
Villa mitoyenne de 3 chambres, avec 540 m2 de surface brute, jardin, piscine chauffée, vue s…
$2,51M
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Porto, Portugal
Maison 7 chambres
Porto, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 427 m²
Villa de 7 chambres, 427 m2 (surface brute de construction), située sur un terrain de 610 m2…
$2,45M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 4 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Villa de 4 chambres, 381 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,49M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 349 m²
Villa de 3 chambres, 349 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Porto, Portugal
Maison 4 chambres
Porto, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 367 m²
Villa de 4 chambres avec 255 m2 de surface privée brute, un garage pour deux voitures, et un…
$1,28M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Perafita, Portugal
Maison 4 chambres
Perafita, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Villa de 4 chambres avec 550 m2 de surface brute, jardin et garage, sur un terrain de 3125 m…
$922,364
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Maison 5 chambres
Vila Nova de Gaia, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 510 m²
Moradia laïque T4 de quatro frentes, complexada por uma moradia independente T1, com uma áre…
$1,93M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Porto, Portugal
Maison 5 chambres
Porto, Portugal
Chambres 5
Surface 1 111 m²
Villa de 6 chambres, 630 m2 (CGA), sur un terrain de 2800 m2, avec balcons, piscine, spa et …
$3,48M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 4 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Villa de 4 chambres, 381 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,49M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Porto, Portugal
Maison 4 chambres
Porto, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Villa de 4 chambres, avec 400 m2 de surface brute, piscine, jardin et 6 places de parking, s…
$3,13M
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Porto, Portugal
Maison 7 chambres
Porto, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 427 m²
Villa de 7 chambres, 427 m2 (surface brute de construction), située sur un terrain de 610 m2…
$2,45M
Laisser une demande
Villa dans Porto, Portugal
Villa
Porto, Portugal
Surface 875 m²
Villa near the beach of Miramar, with four facades, spread over three floors, with a total a…
$1,56M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Porto, Portugal
Villa 5 chambres
Porto, Portugal
Chambres 5
Surface 433 m²
Excellent detached house with 4 bedrooms, pool, consisting of: fully equipped kitchen, livin…
$863,918
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Porto, Portugal
Duplex 2 chambres
Porto, Portugal
Chambres 2
Surface 94 m²
Un appartement de deux niveaux avec 2 chambres et un balcon d'une superficie de 5.4 m2 dans …
$513,722
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Porto, Portugal
Villa 3 chambres
Porto, Portugal
Chambres 3
Surface 187 m²
Maison neuve avec 3 chambres, une superficie de 187 m2, avec parking, jardin 54 m2 et 2 balc…
$1,20M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Porto, Portugal
Villa 4 chambres
Porto, Portugal
Chambres 4
Surface 285 m²
Modern 4 bedroom detached house in Labrugue, near Porto. Discover the perfect balance betwe…
$657,455
Laisser une demande
Duplex 1 chambre dans Porto, Portugal
Duplex 1 chambre
Porto, Portugal
Chambres 1
Surface 83 m²
Appartement 1 chambre duplex d'une superficie de 73 mètres carrés. m, et un balcon de 10 m2 …
$447,919
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Matosinhos, Portugal
Duplex 2 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 2
Surface 107 m²
Appartement de deux niveaux avec 2 chambres, une superficie de 107 mètres carrés, une vérand…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Porto, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Porto, Portugal
Chambres 2
Surface 143 m²
Maison de deux niveaux avec 2 chambres avec une superficie de 143 m2, neuf, avec un parking,…
$846,473
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Maison 2 chambres
Vila Nova de Gaia, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Le complexe résidentiel est situé au cœur du centre historique de Vila Nova de Gaia. Appart…
$587,902
Laisser une demande

Types de propriétés en Porto

villas
duplex

Caractéristiques des propriétés en Porto, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller