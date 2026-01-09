Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Matosinhos
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Matosinhos, Portugal

Perafita
3
14 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 4 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Villa de 4 chambres, 381 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,49M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Perafita, Portugal
Maison 4 chambres
Perafita, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Villa de 4 chambres avec 550 m2 de surface brute, jardin et garage, sur un terrain de 3125 m…
$920,639
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Lavra, Portugal
Maison 5 chambres
Lavra, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Villa de 5 chambres avec 600 m2 de surface privée brute, un garage pour deux voitures, dans …
$1,02M
Laisser une demande
OneOne
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 349 m²
Villa de 3 chambres, 349 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 364 m²
Villa de 3 chambres, 364 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 4 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Villa de 4 chambres, 381 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,49M
Laisser une demande
International Property AlertsInternational Property Alerts
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 349 m²
Villa de 3 chambres, 349 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 349 m²
Villa de 3 chambres, 349 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,51M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 364 m²
Villa de 3 chambres, 364 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,52M
Laisser une demande
VernaVerna
Maison 4 chambres dans Perafita, Portugal
Maison 4 chambres
Perafita, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Villa de 4 chambres avec 550 m2 de surface brute, jardin et garage, sur un terrain de 3125 m…
$922,364
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 4 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Villa de 4 chambres, 381 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,48M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Matosinhos, Portugal
Maison 3 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 364 m²
Villa de 3 chambres, 364 m2, avec ascenseur, garage et balcon, située dans une communauté fe…
$1,51M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Perafita, Portugal
Maison 4 chambres
Perafita, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Villa de 4 chambres avec 550 m2 de surface brute, jardin et garage, sur un terrain de 3125 m…
$922,364
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Matosinhos, Portugal
Duplex 2 chambres
Matosinhos, Portugal
Chambres 2
Surface 107 m²
Appartement de deux niveaux avec 2 chambres, une superficie de 107 mètres carrés, une vérand…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Matosinhos, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller