Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Luz
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Luz, Portugal

16 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Condominium privé en bord de mer de luxe avec 13 VillasPrésentant une copropriété privée exc…
$1,85M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Luz, Portugal
Villa 5 chambres
Luz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Cette villa de cinq chambres avec une annexe de deux étages à vendre à Luz est située à seul…
$3,47M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Luz, Portugal
Villa 5 chambres
Luz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Cette villa de cinq chambres avec une annexe de deux étages à vendre à Luz est située à seul…
$3,47M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Condominium privé en bord de mer de luxe avec 13 VillasPrésentant une copropriété privée exc…
$1,85M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Luxury Seafront Private Condominium with 13 VillasPrésentant une copropriété privée exclusiv…
$1,56M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Condominium privé en bord de mer de luxe avec 13 VillasPrésentant une copropriété privée exc…
$1,85M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Luz, Portugal
Villa 5 chambres
Luz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Cette villa de cinq chambres avec une annexe de deux étages à vendre à Luz est située à seul…
$3,47M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Niché dans la prestigieuse région du Monte de Lemos de Praia da Luz, Lagos, cette villa cont…
$2,26M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Condominium privé front de mer, avec 13 villas luxueusesCe développement exclusif de luxe of…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
AuraAura
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Niché dans la prestigieuse région du Monte de Lemos de Praia da Luz, Lagos, cette villa cont…
$2,26M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Luxury Seafront Private Condominium with 13 VillasPrésentant une copropriété privée exclusiv…
$1,56M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Condominium privé front de mer, avec 13 villas luxueusesCe développement exclusif de luxe of…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Niché dans la prestigieuse région du Monte de Lemos de Praia da Luz, Lagos, cette villa cont…
$2,26M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Condominium privé front de mer, avec 13 villas luxueusesCe développement exclusif de luxe of…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Luxury Seafront Private Condominium with 13 VillasPrésentant une copropriété privée exclusiv…
$1,56M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Luz, Portugal
Villa 3 chambres
Luz, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 178 m²
Villa à 3 chambres, avec vue sur la mer, située à Luz, à quelques minutes de la plage et du …
$2,01M
Laisser une demande
Realting.com
Aller