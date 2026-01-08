Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Loures, Portugal

3 propriétés total trouvé
Maison dans Loures, Portugal
Maison
Loures, Portugal
Surface 834 m²
Entrepôt de 834 m2 avec emplacement stratégique à Prior Velho, Loures. Le bien est loué en v…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Loures, Portugal
Villa 5 chambres
Loures, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 373 m²
Ferme, à la campagne, avec de belles vues sur la campagne et les montagnes. Accueil pour ceu…
$871,433
Laisser une demande
