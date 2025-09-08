Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lisbonne
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Lisbonne, Portugal

Cascais
30
Oeiras
14
Torres Vedras
3
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Une maison moderne de deux étages avec d'énormes balcons qui offre une vue imprenable sur l'…
$1,63M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Surface 257 m²
Moderne светлый une maison avec des balcons spacieux et une terrasse d'où admirer les magnif…
$2,58M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Lourinha, Portugal
Villa 3 chambres
Lourinha, Portugal
Chambres 3
Surface 322 m²
Villa moderne et luxueuse dans un bel emplacement sur une colline avec vue panoramique sur l…
$726,222
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lisbonne, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller