Appartements à vendre en Leiria, Portugal

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Appartement 3 chambres dans Vau, Portugal
Appartement 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Profitez de la vie côtière spacieuse dans cet appartement de 3 chambres à West Cliffs Ocean …
$906,426
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Condo 3 chambres dans Obidos, Portugal
Condo 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
FIVE-PRODUCT COURORT is LOCATED AT THE SEREBRUARY FEATURE OF PORTUGAL, BETWEEN NATURAL SONGT…
$683,409
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avec Vue sur la mer
Bon marché
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