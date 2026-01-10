Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lavra
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Lavra, Portugal

2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Lavra, Portugal
Maison 5 chambres
Lavra, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Villa de 5 chambres avec 600 m2 de surface privée brute, un garage pour deux voitures, dans …
$1,02M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Lavra, Portugal
Maison 5 chambres
Lavra, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Villa de 5 chambres avec 600 m2 de surface privée brute, un garage pour deux voitures, dans …
$1,02M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller