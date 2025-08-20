Permis de résidence en Portugal

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
📆Délivré pour 2 ans, vous pouvez prolonger ensuite pour 3 puis immédiatement la citoyenneté 🕒est fait en 180 jours (90 jours de traitement des visas au consulat + 90 jours après la visite au Portugal plastique est fait)
Le permis de séjour au Portugal pour les personnes financièrement indépendantes est conçu pour les personnes qui ont les moyens de subvenir à leurs besoins sans avoir besoin d'un emploi au Portugal. Ce programme offre un processus simplifié pour obtenir la résidence, ce qui en fait une optio…
Le Portugal, avec ses paysages pittoresques, sa culture dynamique et sa scène technologique florissante, est devenu un choix de premier ordre pour les nomades numériques à la recherche d'un équilibre parfait entre travail et loisirs. Et maintenant, avec l'introduction du permis de séjour pou…
Le Portugal est devenu l'une des destinations les plus prisées des investisseurs souhaitant résider en Europe grâce à son programme innovant Golden Visa. Ce programme offre aux citoyens non européens la possibilité d'obtenir un permis de séjour en effectuant un investissement éligible au Por…