Portugal Residence permit by Investments

À propos du programme d'immigration

Le Portugal est devenu l'une des destinations les plus prisées des investisseurs souhaitant résider en Europe grâce à son programme innovant Golden Visa. Ce programme offre aux citoyens non européens la possibilité d'obtenir un permis de séjour en effectuant un investissement éligible au Portugal.

Le programme Golden Visa est devenu de plus en plus populaire en raison de sa nature flexible, de ses avantages attrayants et de l'attrait de vivre dans l'un des pays les plus charmants d'Europe.

Lancé en 2012, le programme a été conçu pour encourager l'investissement, promouvoir la croissance économique et attirer des individus talentueux de l'étranger au Portugal. Dans le cadre de ce programme, les résidents non européens peuvent obtenir un permis de séjour en répondant à des critères d'investissement spécifiques établis par le gouvernement portugais.

Pour être éligibles au Golden Visa, les investisseurs ont la possibilité de choisir parmi une variété d'opportunités d'investissement éligibles, notamment :

Restauration du patrimoine culturel : investir au moins 250 000 € dans la restauration ou la préservation des sites du patrimoine culturel portugais.

Activités de recherche : contribuer à hauteur d'au moins 350 000 € aux institutions de recherche portugaises.

Création d'emplois : créer au moins 10 emplois au Portugal.

Achat d'un bien immobilier d'une valeur minimale de 500 000 € ou de 350 000 € pour les biens situés dans des zones désignées à faible densité.

Transfert de capital : transférer au moins 1 million d'euros au Portugal, soit en acquérant des actions dans des entreprises, soit en créant des opportunités d'emploi.

Avantages du programme Golden Visa

Les détenteurs d'un Golden Visa et les membres de leur famille bénéficient d'un droit de résidence au Portugal, ce qui leur permet d'y vivre, d'y travailler et d'y étudier.

Voyage sans visa : les détenteurs d'un Golden Visa bénéficient d'un accès sans visa à l'espace Schengen, qui comprend 26 pays européens, ce qui en fait une option attrayante pour la mobilité mondiale.

Après cinq ans de détention du Golden Visa, les investisseurs peuvent prétendre à la résidence permanente et, éventuellement, à la citoyenneté portugaise, sous réserve de remplir certaines conditions de résidence.

Le Golden Visa étend les avantages de la résidence au conjoint, aux enfants à charge et aux parents à charge de l'investisseur, favorisant ainsi l'unité familiale.

Le Portugal est réputé pour sa qualité de vie élevée, avec un climat agréable, des paysages époustouflants, des soins de santé de classe mondiale et une scène culturelle dynamique, ce qui en fait une destination idéale pour la relocalisation.

Le Portugal offre une fiscalité avantageuse Régimes pour les nouveaux résidents, y compris le régime fiscal des résidents non habituels, qui prévoit des exonérations et des taux d'imposition réduits sur les revenus étrangers pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans

Le programme Golden Visa au Portugal représente une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs qui cherchent à résider en Europe par le biais d'un investissement. Offrant des options d'investissement flexibles et des avantages attrayants, ainsi que la qualité de vie exceptionnelle qui fait la renommée du Portugal, ce programme se distingue comme une destination de choix pour les particuliers et les familles à la recherche d'un nouveau chapitre de leur vie. Que vous recherchiez des opportunités commerciales, un style de vie dans un pays européen dynamique ou des perspectives d'avenir, le Golden Visa offre un monde de possibilités au cœur de l'Europe.