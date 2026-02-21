Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Idanha a Nova
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Idanha a Nova, Portugal

maisons
4
4 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Idanha a Nova, Portugal
Maison 7 chambres
Idanha a Nova, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Villa de 7 chambres, 400 m2, située sur un terrain de 442 m2 où il y a 3 autres bâtiments an…
$139,844
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Idanha a Nova, Portugal
Maison 7 chambres
Idanha a Nova, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Villa de 7 chambres, 400 m2, située sur un terrain de 442 m2 où il y a 3 autres bâtiments an…
$140,106
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Idanha a Nova, Portugal
Maison 7 chambres
Idanha a Nova, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Villa de 7 chambres, 400 m2, située sur un terrain de 442 m2 où il y a 3 autres bâtiments an…
$139,844
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Maison 7 chambres dans Idanha a Nova, Portugal
Maison 7 chambres
Idanha a Nova, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Villa de 7 chambres, 400 m2, située sur un terrain de 442 m2 où il y a 3 autres bâtiments an…
$140,106
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller