Maisons à vendre en Braga, Portugal

Esposende
5
Maison 5 chambres dans Esposende, Portugal
Maison 5 chambres
Esposende, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 417 m²
Villa de 5 chambres avec 417 m2 de surface privée brute, piscine, jardin et garage, sur un t…
$3,44M
Maison 4 chambres dans Braga, Portugal
Maison 4 chambres
Braga, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 425 m²
Villa de 4 chambres avec 425 m2 de surface privée brute, piscine, et un garage pour 2 voitur…
$986,579
NicoleNicole
Maison dans Marinhas, Portugal
Maison
Marinhas, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 792 m²
Warehouse with 792 sqm of gross area in the centre of Faro, Algarve. The space also comprise…
$583,775
Villa 5 chambres dans Braga, Portugal
Villa 5 chambres
Braga, Portugal
Chambres 5
Surface 317 m²
Cette belle villa est située à Gualtar, un quartier calme bien connu, où il ya l'accès le pl…
$531,640
AtlantaAtlanta
Villa 5 chambres dans Braga, Portugal
Villa 5 chambres
Braga, Portugal
Chambres 5
Surface 400 m²
Villa de luxe de 5 chambres avec terrasse à Nogueira, Braga, située dans un quartier résiden…
$648,041
Villa 4 chambres dans Braga, Portugal
Villa 4 chambres
Braga, Portugal
Chambres 4
Surface 205 m²
Fantastique villa individuelle de 4 chambres à Aveleda, Braga, avec un excellent emplacement…
$458,889
Villa 4 chambres dans Braga, Portugal
Villa 4 chambres
Braga, Portugal
Chambres 4
Surface 258 m²
Superbe villa de 4 chambres à Panoias.Écoutez les oiseaux et soyez à seulement 5 km du centr…
$680,499
VernaVerna
Villa 3 chambres dans Esposende, Portugal
Villa 3 chambres
Esposende, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
Villa de charme avec 3 chambres sur un terrain de 230 m2 avec un emplacement idéal à quelque…
$522,860
