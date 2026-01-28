Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Guimaraes
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Guimaraes, Portugal

8 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 3 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 258 m²
Située sur un terrain de 464 m2, cette maison combine des lignes contemporaines avec des élé…
$1,01M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 5 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 559 m²
Maison de 5 chambres avec 559 m2 de surface brute, piscine, jardin et garage pour trois voit…
$1,78M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 3 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 258 m²
Située sur un terrain de 464 m2, cette maison combine des lignes contemporaines avec des élé…
$987,064
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Maison 5 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 5 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 559 m²
Maison de 5 chambres avec 559 m2 de surface brute, piscine, jardin et garage pour trois voit…
$1,75M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 5 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 559 m²
Maison de 5 chambres avec 559 m2 de surface brute, piscine, jardin et garage pour trois voit…
$1,75M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 5 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 559 m²
Maison de 5 chambres avec 559 m2 de surface brute, piscine, jardin et garage pour trois voit…
$1,74M
Laisser une demande
Turn KeyTurn Key
Maison 3 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 3 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 258 m²
Située sur un terrain de 464 m2, cette maison combine des lignes contemporaines avec des élé…
$987,064
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Guimaraes, Portugal
Maison 3 chambres
Guimaraes, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 258 m²
Située sur un terrain de 464 m2, cette maison combine des lignes contemporaines avec des élé…
$985,231
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Guimaraes, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller