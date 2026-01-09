Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Aveiro, Portugal

1 BHK
8
2 BHK
14
3 BHK
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
31 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Anadia, Portugal
Appartement 1 chambre
Anadia, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement de 1 chambre, neuf, 72 m2 (sol brut), avec parking, balcon et débarras, dans le …
$525,397
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 4 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Appartement de 4+1 chambres, entièrement équipé et meublé, situé sur l'emblématique Avenida …
$448,666
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Anadia, Portugal
Appartement 1 chambre
Anadia, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement de 1 chambre, neuf, 72 m2 (sol brut), avec parking, balcon et débarras, dans le …
$525,397
Laisser une demande
NicoleNicole
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 146 m²
$440,643
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$482,609
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Esgueira, Portugal
Appartement 1 chambre
Esgueira, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
$200,388
Laisser une demande
International Property AlertsInternational Property Alerts
Appartement 1 chambre dans Aveiro, Portugal
Appartement 1 chambre
Aveiro, Portugal
Chambres 1
Surface 59 m²
$272,779
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 3 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 3
Surface 203 m²
$608,507
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Ilhavo, Portugal
Appartement 2 chambres
Ilhavo, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Appartement 1 chambre dans Aveiro, Portugal
Appartement 1 chambre
Aveiro, Portugal
Chambres 1
Surface 98 m²
$304,253
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 3 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 3
Surface 203 m²
$603,261
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Aveiro, Portugal
Appartement 1 chambre
Aveiro, Portugal
Chambres 1
Surface 62 m²
$1,049
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 4 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 4
Surface 251 m²
$786,862
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 142 m²
$451,134
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 3 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 3
Surface 208 m²
$613,752
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 163 m²
$503,592
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 3 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 3
Surface 199 m²
$592,769
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
$451,134
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Aveiro, Portugal
Appartement 1 chambre
Aveiro, Portugal
Chambres 1
Surface 96 m²
$293,762
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 163 m²
$493,100
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 3 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 3
Surface 203 m²
$598,015
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 105 m²
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
$414,414
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Esgueira, Portugal
Appartement 3 chambres
Esgueira, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 168 m²
$480,510
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 3 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 3
Surface 209 m²
$612,703
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 158 m²
$472,117
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Esgueira, Portugal
Appartement 2 chambres
Esgueira, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
$334,679
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Aveiro, Portugal
Appartement 2 chambres
Aveiro, Portugal
Chambres 2
Surface 142 m²
$445,889
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Aveiro, Portugal
Appartement 1 chambre
Aveiro, Portugal
Chambres 1
$1,049
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Esgueira, Portugal
Appartement 2 chambres
Esgueira, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 110 m²
$323,663
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Ilhavo, Portugal
Appartement 2 chambres
Ilhavo, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
$398,677
Laisser une demande

