Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Anadia
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Anadia, Portugal

1 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Anadia, Portugal
Appartement 1 chambre
Anadia, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement de 1 chambre, neuf, 72 m2 (sol brut), avec parking, balcon et débarras, dans le …
$525,397
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Anadia, Portugal
Appartement 1 chambre
Anadia, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement de 1 chambre, neuf, 72 m2 (sol brut), avec parking, balcon et débarras, dans le …
$524,414
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Anadia, Portugal
Appartement 1 chambre
Anadia, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement de 1 chambre, neuf, 72 m2 (sol brut), avec parking, balcon et débarras, dans le …
$525,397
Laisser une demande
OneOne
Appartement 1 chambre dans Anadia, Portugal
Appartement 1 chambre
Anadia, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement de 1 chambre, neuf, 72 m2 (sol brut), avec parking, balcon et débarras, dans le …
$524,414
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Anadia, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller