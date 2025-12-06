Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Almancil
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Almancil, Portugal

villas
24
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Loule, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Surface 265 m²
Une superbe maison de ville de 3 chambres conçue par Vasco Vieira est située dans un cadre l…
$2,21M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Surface 277 m²
Deux villas jumelées avec 2 étages plus un sous-sol. Le premier étage se compose d'un hall d…
$1,63M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Almancil, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller