Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Almancil
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Almancil, Portugal

villas
24
4 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Loule, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Surface 265 m²
Une superbe maison de ville de 3 chambres conçue par Vasco Vieira est située dans un cadre l…
$2,21M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de 4 chambres dans l'emplacement le plus exclusif de Quinta do Lago.Située dans un cul…
$12,97M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 362 m²
Nombre d'étages 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05M
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Surface 277 m²
Deux villas jumelées avec 2 étages plus un sous-sol. Le premier étage se compose d'un hall d…
$1,63M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Almancil, Portugal

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller