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Bureaux à vendre en Varsovie, Pologne

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propriété commerciale
140
1 propriété total trouvé
Bureau 193 m² dans Varsovie, Pologne
Bureau 193 m²
Varsovie, Pologne
Surface 193 m²
Nombre d'étages 2
Deux unités commerciales avec l'option de combiner : 193,49 m2A vendre : deux unités commerc…
$529,519
T.V.A.
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